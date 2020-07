ഇടുക്കി: നിശാ പാർട്ടിയിലൂടെ വിവാദത്തിലായ തണ്ണിക്കോട് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി. ചതുരംഗ പാറയിലെ വിവാദ പാറമട തണ്ണിക്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ലൈൻസിന് ആരും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തണ്ണിക്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉടുമ്പൻ ചോല പഞ്ചായത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരവും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനിലൂടെ നിർവഹിച്ചത് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം. മണിയാണ്.

അതേസമയം, മന്ത്രി എം.എം. മണിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സി.പി.എം. ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയിലെ ഈ പാറമടയ്ക്ക് എതിരാണ് സി.പി.എം. മന്ത്രിയോ ഭരണസമിതിയോ ഒരു കോടിയുടെ ചെക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു..

