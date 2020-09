കൊച്ചി: കള്ളപ്പണ, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുടെ അന്വേഷണം മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2019 -20ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകളുടെ വിവരം തേടി സംസ്ഥാന സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് കത്ത് നല്‍കി.

സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. 192 സിനിമകളാണ് 2019 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് 2020 ല്‍ സിനിമാ മേഖല നിശ്ചലമായെങ്കിലും തിയേറ്ററുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നത് വരെ റിലീസുകളുണ്ടായിരുന്നു.

സിനിമാ നിര്‍മാണത്തിന്റെ മറവില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണിപ്പോള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2019-20 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ തേടി സംസ്ഥാന സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് കത്ത് നല്‍കിയത്.

നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍, വിജയിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക, നിര്‍മാണ ചെലവ്, താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം മുതലായവ നല്‍കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Letter issued by the Special Branch of police to Film Producers Association