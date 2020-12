തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്‍പ്പറേഷനിലും എല്‍.ഡി.എഫ്. ഭരണം പിടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സി.പി.എം. അംഗം ആര്യ രാജേന്ദ്രനാണ് മേയര്‍. 54 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് ആര്യ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആകെ 99 അംഗങ്ങള്‍ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ ഒരംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായി. ക്വാറന്റീനിലായതിനാല്‍ ഒരംഗത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാനായില്ല.

വോട്ട് നില

ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍ (എല്‍.ഡി.എഫ്.)- 54

സിമി ജ്യോതിഷ് (എന്‍.ഡി.എ.)- 35

മേരി പുഷ്പം (യു.ഡി.എഫ്.)- 09

വര്‍ക്കല, നെയ്യാറ്റിന്‍കര, ആറ്റിങ്ങല്‍, നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭകളിലും എല്‍.ഡി.എഫ്. ഭരണം നിലനിര്‍ത്തി. ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ വര്‍ക്കല നഗരസഭയില്‍ ഭരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ എല്‍.ഡി.എഫിന് സാധിച്ചത് നേട്ടമായി. ഇവിടെ എല്‍.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ്. വര്‍ക്കലയില്‍ സി.പി.എമ്മിലെ കെ.എം. ലാജിയാണ് ചെയര്‍മാനായി വിജയിച്ചത്. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെ വോട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 14 വോട്ടാണ് ലാജിക്ക് ലഭിച്ചത്. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് 11 വോട്ടും യു.ഡി.എഫിന് 7 വോട്ടും ലഭിച്ചു.

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ എല്‍.ഡി.എഫിലെ പി.കെ. രാജ്മോഹനാണ് ചെയര്‍മാന്‍. 44 വാര്‍ഡുകളുള്ള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 18 വോട്ട് എല്‍.ഡി.എഫിന് ലഭിച്ചു. യു.ഡി.എഫിന്റെ ജോസ് ഫ്രാങ്കന്‍ 16 വോട്ടും ബി.ജെ.പിയിലെ ഷിബു രാജകൃഷ്ണ 9 വോട്ടും നേടി. യു.ഡി.എഫിന്റെ ഒരംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായതിനാല്‍ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. കുറഞ്ഞ വോട്ട് നേടിയ ബി.ജെ.പിയെ ഒഴിവാക്കി നടത്തിയ രണ്ടാം വോട്ടെടുപ്പിലും രാജ്മോഹന്‍ 18 വോട്ട് നേടി വിജയിക്കുകയായിരുന്നു.

ആറ്റിങ്ങല്‍ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ എല്‍.ഡി.എഫിലെ അഡ്വ. എസ്. കുമാരിയാണ് ചെയര്‍പേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കുമാരിക്ക് 18 വോട്ടും യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി രമാദേവിക്ക് 6 വോട്ടും ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥി ദീപാ രാജേഷിന് 6 വോട്ടും ലഭിച്ചു. ബി.ജെ.പിക്ക് ഏഴ് അംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരാള്‍ വൈകി എത്തിയതിനാല്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല.

നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയിലും എല്‍.ഡി.എഫ്. ഭരണം നിലനിര്‍ത്തി. 27 വോട്ട് നേടി സി.എസ്. ശ്രീജയെയാണ് ചെയര്‍പേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള യു.ഡി.എഫ്. വോട്ടെടുപ്പില്‍നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ബി.ജെ.പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച എസ്. വിനോദിനിക്ക് 4 വോട്ടും ലഭിച്ചു.

Content Highlights: LDF wins in corporation and municipalities in Thiruvananthapuram district