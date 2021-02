കോഴിക്കോട്: ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ അനീതിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് ഇ. ശ്രീധരന്‍. അതിന്റെ ഫലം അവര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഹിന്ദുസമൂഹം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാന്‍ കാരണം ശബരിമല വിഷയമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ എന്താണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു അഴിമതി രഹിത സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി. അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നു എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും പറയുന്ന സമയത്ത് തീര്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമിഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി. ദേശത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആള്‍ക്കാരാണ്. ദേശസ്‌നേഹം വര്‍ഗീയതയല്ല. സൈന്യത്തിന് ശേഷം ദേശസ്‌നേഹമുള്ളത് ആര്‍.എസ്.എസിനാണെന്ന് റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് തോമസ് ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേശസ്‌നേഹമാണ് അവരുടെ ആശയമെന്നും അത് എങ്ങനെ വര്‍ഗീയതയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നയയമാണ് എല്‍.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണമുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ ശരിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലയില്‍ നമ്മളെത്തിയത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വോട്ടുണ്ടാകണം എന്ന ചിന്തയാണ്, അല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ നന്നാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്റേത് രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രായമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുകയെന്നും ചോദിച്ചു. ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ്. ഈ സമയം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് ഒരു വാഗ്ദാനവും ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇ.ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു. "ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. അര്‍ഹിക്കാത്തത് തന്നാല്‍ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം തന്നാലും സ്വീകരിക്കില്ല. സുഖമായി രാജ്ഭവനില്‍ താമസിക്കാം എന്നല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ ഭേദമാണ് എന്റെ വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുക എന്നത്."- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

