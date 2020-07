കൊച്ചി: ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സ്വപ്നയ്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അഭിഭാഷകൻ രാജേഷ് കുമാർ. സ്വപ്നയുടെ വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അഭിഭാഷകൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയില്‍ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞ ന്യായമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. അപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസിൽ 100 ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. സ്വപ്ന എവിടെയാണെന്ന കാര്യം അറിയില്ല. കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും രാജേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്വപ്നയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഓൺലൈനായി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സ്വപ്ന നൽകിയത്.

