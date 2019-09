ന്യൂഡൽഹി: ലാവലിന്‍ കേസ് ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന്‌ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു. കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370 ആം വകുപ്പ് ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത്.

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ലാവലിന്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീലുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എന്‍ വി രമണ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370 ആം വകുപ്പ് ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ അഞ്ച് അംഗ ബെഞ്ചിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് രൂപം നല്‍കി. ഇതോടെയാണ് ലാവലിന്‍ കേസ് ഒക്ടോബര്‍ 1 ന് കോടതി പരിഗണിക്കാന്‍ ഉള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞത്.

ഭരണഘടന ബെഞ്ച് കാശ്മീരും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികളില്‍ ദൈനംദിനം വാദം കേള്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലാവലിന്‍ കേസ് ഉടന്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതേസമയം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണന വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കില്‍ ലാവലിന്‍ അപ്പീലുകള്‍ ഒക്ടോബറില്‍ തന്നെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കാം. ജസ്റ്റിസ് എന്‍ വി രമണ ജസ്റ്റിസ് ശാന്തനഗൗഡര്‍ എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ലാവലിന്‍ കേസ് നേരത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. അഞ്ച് അംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ രണ്ട് അംഗ ബെഞ്ച് ഇരിക്കില്ല.

ലാവലിന്‍ കേസില്‍ പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സിബിഐ നല്‍കിയ അപ്പീലും വിചാരണ നേരിടണം എന്ന ഉത്തരവിന് എതിരെ കസ്തൂരി രങ്ക അയ്യര്‍ ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് കെ എസ് ഇ ബി മുന്‍ ജീവനക്കാരും നല്‍കിയ അപ്പീലുകളും ആണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ ഉള്ളത്.

സി ബി ഐ യ്ക്ക് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത ആണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരായ ഹര്‍ജികളിലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് തുഷാര്‍ മേത്തയാണ്. കശ്മീര്‍ ഹര്‍ജികളില്‍ ഉടന്‍ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലാവലിന്‍ കേസിന്റെ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ നീട്ടി വയ്ക്കാന്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് രമണയ്ക്ക് പുറമെ ജസ്റ്റിസ് മാരായ സഞ്ജയ് കിഷന്‍ കൗള്‍, ആര്‍ സുബാഷ് റെഡ്ഡി, ബി ആര്‍ ഗവായ്, സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണഘടന ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

