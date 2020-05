ലത്തീഷ

എരുമേലി: ജന്മനാ എല്ലുകള്‍ ഒടിയുന്ന അസുഖമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ലത്തീഷ അന്‍സാരി. ജനിച്ച നാള്‍ മുതല്‍ ഒടിവുകളും വേദനകളും കൂട്ടിനുണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തിനു മുന്നില്‍ തോറ്റു കൊടുക്കാന്‍ ലത്തീഷ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. വയ്യായ്മകള്‍ക്കിടയിലും എം.കോം. പാസ്സായി സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അവള്‍.

അപ്പോഴാണ് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വിലങ്ങു തടിയെന്നോണം ഹൃദയത്തില്‍ പള്‍മണറി ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ എന്ന അസുഖം ബാധിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 24 മണിക്കൂറും കൃത്രിമമായി ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഹോട്ടല്‍ ബിസിനസില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന തുക കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കുറെ വരുമാനം നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ലത്തീഷയുടെ കുടുംബം. ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടര്‍ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായാല്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബൈപാപ്പ് മെഷീന് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് വാടക.

തുടര്‍ന്നും പഠിക്കണമെന്നും എല്ലാവരേയും പോലെ ജീവിക്കണമെന്നുമാണ് ലത്തീഷയുടെ ആഗ്രഹം. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കഴിയുന്നതുവരെയെങ്കിലും മുന്നോട്ടുപോകാനായി സുമനുസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലത്തീഷയും കുടുംബവും.

ലത്തീഷയുടെ കുറിപ്പ്...

ഞാന്‍ ലത്തീഷ അന്‍സാരി,

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എരുമേലിയില്‍ താമസം. എം.കോം. പഠനത്തിനു ശേഷം ഇപ്പോള്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ജന്മനാ തന്നെ 'Osteogenesis imperfecta' (Brittle Bone) എന്ന എല്ലുകള്‍ ഒടിയുന്ന അസുഖമുണ്ട്. കുറെയേറെ ഒടിവുകളും വേദനകളും ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത്‌ എന്റെ സ്വപനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ മുന്നേറി.

പെട്ടെന്നാണ് ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കരിനിഴല്‍ പോലെ ഹൃദയത്തിന് Pulmonary Hypertension എന്ന പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്ക് സാധരണ രീതില്‍ ഇനി മുന്നോട്ടു ശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല, ഓക്‌സിജന്‍ 24 മണിക്കൂറും വേണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിധി എഴുതി. വാപ്പയും, ഉമ്മയും, തളര്‍ന്നു പോകാതെ എന്നെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങടെ ചെറിയ വരുമാനം ആയ ഹോട്ടല്‍ ബിസിനസില്‍ നിന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടര്‍ എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്നത്.

ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വന്നതിനു ശേഷം ഓക്‌സിജന്‍ എടുക്കാന്‍ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതിനോടൊപ്പം എന്റെ ചികിത്സ, ആസ്പത്രി ചിലവുകള്‍,മരുന്നുകള്‍ ഇതിനൊക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം കൂടിയാല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ കുറഞ്ഞു പോകും.

അപ്പോള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ നോര്‍മല്‍ ആകാന്‍ ബൈപാപ്പ് മെഷീന്‍ (Bypap Machine) ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞത്. ബൈപാപ്പ് മെഷീന്‍ വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം. മെഷീന്‍ ഒരു മാസം വാടക്ക് എടുത്താണ് ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് തിരികെ ഏല്പിക്കണം.

ബൈപാപ്പ് മെഷീന്‍ പുതിയത് വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം. എന്നാല്‍ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കു. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ വാപ്പാക്ക് സാധിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് എന്താകുമെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക.

Name- Latheesha Ansari

Bank - Sate Bank Of India

Branch - Erumely

SBI AC NO - 67139649949

IFSC Code - SBIN0070105

Contact No - 9744108141, 9605434920

