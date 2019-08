കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും. പല മേഖലകളും ഒറ്റപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് ചുരഞ്ഞിമല, കക്കയം ഡാം സെന്ററിലേക്കുള്ള റോഡ്. ഇടുക്കിയില്‍ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി, മാങ്കുളം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടി വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു. നിലമ്പൂരില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടി മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ 200ഓളം വീടുകളില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചില്‍ മാത്രം എട്ടിടത്ത് ഉരുള്‍പൊട്ടി.

കണ്ണൂരില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. ശ്രീകണ്ഠാപുരം, ഇരിട്ടി, ചെങ്ങളായി കോഴിക്കടവ് മേഖലകള്‍ വെള്ളത്തിനടയിയിലാണ്. മാക്കൂട്ടം, പാല്‍ച്ചുരം മേഖലകളില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. അടക്കാത്തോട്് വനമേഖലയിലും ഉരുള്‍ പൊട്ടി. കൊട്ടിയൂര്‍ ചപ്പമലയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ 20 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ ചാലിയാര്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 9 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുറന്നു. 440 പേര മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയില്‍ മഴ കനക്കുകയാണ്.

വയനാട്ടില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

35 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലയി 600ലധികം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇടുക്കി

ഇടുക്കിയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചെറുതോണി നേര്യമംഗലം റോഡില്‍ കീരിത്തോട്ടില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്.ഏലപ്പാറ കോഴിക്കാനത്ത് ഉരുള്‍ പൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലും രണ്ട് വീട് പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ന്നു. മൂന്നാറില്‍ നേരത്തെ പാറയിടിഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് റോഡില്‍ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായി. ഇടുക്കിയിലെ പന്നിയാര്‍ കുട്ടി, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

ഇടുക്കി മലങ്കര ഡാമിന്റെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. ഭൂതത്താന്‍ കെട്ട് ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു. പാംബ്ല കല്ലാര്‍കുട്ടി ഡാമുകളിലെ കൂടുതല്‍ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനമായി.

കോഴിക്കോട്

ആനക്കാംപൊയിലില്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ്. കോഴിക്കോട് ചൂരണി മലയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായി. ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്താന്‍ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ആറ് ക്യാമ്പുകളിലായി 236 പേരെ മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചു. കക്കയത്തും മണ്ണിടിച്ചില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മലപ്പുറം

ചുരുളിയില്‍ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു. വാഹനങ്ങള്‍ തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. നിലമ്പൂരില്‍ മാത്രം എട്ട് ദുരിതാസ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ തുറന്നു. ഇരുനൂറിലധികം പേരെ മലപ്പുറത്തെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു.

പാലക്കാട്

അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ വാഹനഗാതാഗതം നിരോധിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശിരുവാണി ഡാം തുറന്നു.

കോട്ടയം കുമളി റോഡിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായി

