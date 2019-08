വയനാട്: വയനാട് മുട്ടില്‍ മലയിലുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. മുട്ടില്‍ പഴശ്ശികോളനിയിലെ സുമേഷ് (28), പ്രീനു (25) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ വയനാട് ജില്ലയില്‍ മാത്രം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

വെന്നിയോട്, പനമരം, മാനന്തവാടിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പലപ്രദേശങ്ങളിലും ഉരുള്‍പൊട്ടിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതേ സമയം ആശങ്കെപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അതീവ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എ ആര്‍ അജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച റെഡ് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: killed two people in wayanad on Landslide. Declared red alert in wayanad