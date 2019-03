കോഴിക്കോട്: 2016-ല്‍ നിലമ്പൂര്‍ വനത്തില്‍ മാവോവാദി നേതാക്കളായ കുപ്പുദേവരാജും അജിതയും പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍

കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് അന്ന് നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണം പോലീസിനും ഭരണകൂടത്തിനുമെതിരേ ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും സി.പി.ഐ അടക്കമുള്ളവയുടെ സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന്റെ അലയോലികള്‍ കെട്ടടങ്ങും മുമ്പെയാണ് വയനാട് ലക്കിടിയില്‍ സി.പി ജലീലിന്റെ മരണവും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന ആരോപണം സര്‍ക്കാരിനെതിരേ ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. പോലീസ് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ ആദ്യം വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ലക്കിടിയിലെ ഉപവന്‍ റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും പ്രതികരണം പുറത്ത് വന്നതോടെ നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നോ എന്ന സംശയത്തിന് ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയുമാണ്.



വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നക്സലൈറ്റ് വര്‍ഗീസിനെ കേരളാ പോലീസ് കയ്യും കാലും ബന്ധനസ്ഥനാക്കി വെടിവച്ചുകൊന്നതാണ് കേരളം ആദ്യമായി കേട്ട ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലപാതക വാര്‍ത്ത. അതിനുശേഷം ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലപാതകങ്ങള്‍ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നോര്‍ത്തിന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകളെ നേരിടാനായി തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട് സേനകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയതോടെ നിലമ്പൂരില്‍ നിന്ന് വീണ്ടുമുയര്‍ന്ന് കേട്ടു ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലയുടെ വാര്‍ത്തകള്‍. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നും ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ഏറെക്കുറെ തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ പശ്ചിമഘട്ടം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രവും സേനാനീക്കത്തിനായി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യ റിസല്‍ട്ടായിരുന്നു നിലമ്പൂര്‍ വനത്തിലെ പോലീസ് നടപടി.



ഫെബ്രുവരി ആറാംതീയതി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയുടെ ആരംഭിച്ച പോലീസ് നടപടി പുലര്‍ച്ചയോടെ അവസാനിച്ചുവെന്നാണ് ലക്കിടി സംഭവത്തെകുറിച്ചുള്ള പോലീസ് ഭാഷ്യം. ഒരാല്‍ മരിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് പുലര്‍ച്ചെയാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. നിലമ്പൂര്‍ സംഭവത്തെ പേലെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പോലും മൃതദേഹത്തിനടുത്തേക്ക്‌ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാതെ നടന്ന പോലീസ് നടപടിയില്‍ സംശയമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം. ഒടുവില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മാത്രം. മാത്രമല്ല റിസോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തെ അമ്പത് മീറ്റര്‍ അപ്പുറത്ത് മാത്രമാണ് മൃതദേഹമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതും സംശയം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന്‌ പറയുമ്പോഴും അയാളെകുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും പോലീസ് പുറത്ത് വിടാന്‍ തയ്യാറാവാത്തതും ദുരൂഹമാണെന്ന് മരിച്ച സി.പി ജലീലിന്റെ ബന്ധുക്കളും മനുഷ്യാവാകാശ പ്രവര്‍ത്തകരും പറയുന്നു.



മൃതദേഹം വിട്ടുനല്‍കുന്നതിനുപോലും പോലീസ് വിലപേശല്‍ നടത്തിയെന്നാണ് ജലീലിന്റെ സഹോദരന്‍ റഷീദ് പറയുന്നത്. ' പോലീസ് ആക്ഷനില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയെന്നത് നിയമപരമാണ്. എന്നാല്‍ ജലീലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പോലീസ് വിലപേശല്‍ നടത്തി. മൃതദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവര്‍ വിട്ടുതന്നത്.

യാത്രയുടെ റൂട്ടുപോലും പോലീസ് നിശ്ചയിച്ചു. കണ്ണൂരില്‍ അരുംകൊലയ്ക്കിരയായവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നില്ലേ. ഒരു യഥാര്‍ഥ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ വെടിവച്ചുകൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയല്ല, കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് കമ്യൂണിസ്റ്റാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഉന്നയിച്ചയാളെയാണ് നിഷ്‌ക്കരുണം വെടിവച്ചുകൊന്നത്. ഇത്രമാത്രം ക്രൂരത കാട്ടാന്‍ അവന്‍ എന്ത് തെറ്റായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതന്നും ഭീകരവാദികളോട് പോലും ഇതിനേക്കാള്‍ നല്ല രീതിയിലാണ് ഭരണകൂടം പെരുമാറുകയെന്നും റഷീദ് ചോദിക്കുന്നു.

നിലമ്പൂരില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ അജിതയുടേയും, കുപ്പുദേവരാജിന്റേയും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടക്കം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. സി.പി ജലീലിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ എഫ്.ഐ.ആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത്‌ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ജലീലിന്റെ സഹോദരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തന്റെ അനുജന്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സംഘത്തില്‍ പെട്ട് പോയതിന് പ്രധാന ഉത്തരവാദി പോലീസുകാര്‍ തന്നെയാണെന്നും സഹോദരന്‍ സി.പി റഷീദ് പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നു.



വയനാട് ഭാഗങ്ങളില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ്. വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ ജീവിക്കുന്ന വീടുകളില്‍ വല്ലപ്പോഴും കാടിറങ്ങി ഗ്രാമ പരിസരങ്ങളില്‍ വന്നു അരി, പച്ചക്കറി, ചായപ്പൊടി , പഞ്ചസാര , തീപ്പെട്ടി എന്നിവ വാങ്ങി തിരിച്ചു കാടുകയറുന്നതയുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ പലവട്ടം മാധ്യമങ്ങളിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ ഭീകരവാദികളെ പോലെ നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയാണോ പരിഹാരമെന്ന ചോദ്യമാണ് ലക്കിടിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്.