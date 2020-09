മലപ്പുറം: വ്യാജ കോവിഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കി വളാഞ്ചേരിയിലുള്ള അര്‍മ ലാബ് തട്ടിയെടുത്തത്‌ ലക്ഷങ്ങള്‍. 2500 പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി അര്‍മ ലാബ് ശേഖരിച്ചത്. ഇവിടെ ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ കോഴിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ലാബിലെത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്.

എന്നാല്‍, ശേഖരിച്ച 500 പേരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ മാത്രമേ ഇവര്‍ മൈക്രോ ലാബിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2000 സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കയക്കാതെ വ്യാജ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

ഒരാളില്‍നിന്നു 2750 രൂപയാണ് ഇവര്‍ ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡവും ലാബ് പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില്‍ തന്നെ പല ആളുകളുടേയും സ്രവം ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ നല്‍കിയ മൊഴി.

ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഉടമ സുനില്‍ ബാബുവിനും കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാല്‍ ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസിനായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വിദേശത്തേക്ക് പോയ പല ആളുകള്‍ക്കും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്‌. വിദേശത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുമ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. കോഴിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ലാബും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയവരും നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

നൂറ് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചാല്‍ 20 മുതല്‍ 25 സാമ്പിളുകള്‍ മാത്രമേ ഇവര്‍ മൈക്രോ ലാബിലേക്ക് അയക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവ അവിടെനിന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം മൈക്രോ ലാബിന്റെ വ്യാജ ലെറ്റര്‍ പാഡുണ്ടാക്കി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുകയാണ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നതെന്ന് വളാഞ്ചേരി സിഐ പറഞ്ഞു. അര്‍മ ലാബില്‍നിന്ന് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയവര്‍ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും സി.ഐ. നിര്‍ദേശിച്ചു.

Content Highlights: Lakhs were snatched by Arma Lab valanchery by giving fake Covid certificate