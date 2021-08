പത്തനംതിട്ട: വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനെത്തിയ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്കും സ്ഥലം കൗണ്‍സിലര്‍ക്കും നേരെ യുവതിയുടെ ആക്രമണം. പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലയിലാണ് സംഭവം. തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനെത്തിയവര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള യുവതിയുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ അയല്‍വാസി പകര്‍ത്തിയതാണ് വീഡിയോ.

പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനെത്തിയ തിരുവല്ല എസ്.ഐ രാജനെ യുവതി തള്ളിയിട്ടു. തന്റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച കൗണ്‍സിലര്‍ ജേക്കബ് ജോര്‍ജ് മനയ്ക്കല്‍ തന്നെ തള്ളിയിട്ടതില്‍ ക്ഷുഭിതയായ യുവതി കല്ലേറ് നടത്തി. കക്കോട് സ്വദേശിനി അമ്മാള്‍ എന്ന യുവതിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

അമ്മാളും സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവും തമ്മിലുള്ള വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനാണ് പോലീസും കൗണ്‍സിലറും എത്തിയത്. ഒടുവില്‍ യുവതിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇരുവരും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള യുവതി ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ പരാതിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മാളിന്റെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും.

Content Highlights: Lady attacked sub inspector and ward councilor, video goes viral