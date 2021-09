കൊച്ചി: മലപ്പുറം എ.ആര്‍ നഗര്‍ ബാങ്ക് ഇടപാടില്‍ ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുന്‍മന്ത്രി കെ.ടി ജലീല്‍ എംഎല്‍എ. സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ ഇഡി അന്വേഷണം വേണമെന്ന അഭിപ്രായമില്ല. ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകളില്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നല്ലനിലയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജലീല്‍ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രിക കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിലെത്തി നല്‍കിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എആര്‍ നഗര്‍ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേട് സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും മുന്‍നിലപാട് മാറ്റി ജലീല്‍ വിശദീകരിച്ചു. ചന്ദ്രികയിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് ഇഡി തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ ഇഡിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേസില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണമാണോ വേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കും. നിലവില്‍ അന്വേഷണം തടസപ്പെട്ടത് കോടതിയില്‍ നിന്നുള്ള സ്‌റ്റേ നിലനില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌റ്റേ നീങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് ശക്തമായ നടപടി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നും ജലീല്‍ പറഞ്ഞു.

വിവാദത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെന്നുകണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടല്ലെന്നും ജലീല്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചെന്നുകാണുന്ന പതിവ് സന്ദര്‍ശനം മാത്രമായിരുന്നു അത്. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ നയങ്ങളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് സിപിഎമ്മും ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും. സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ കൊള്ളരുതാത്ത സമീപനങ്ങള്‍ക്കെതിരേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ഇക്കാര്യമാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്‍ വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും ജലീല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

