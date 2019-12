കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളില്‍ പ്രതികളായ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കെഎസ്‌യു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പോലീസ് ഇടപെടണമെന്നും ഹോസ്റ്റലില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

മാര്‍ച്ച് ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നില്‍ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എം.ജി. റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. പത്തുമിനിറ്റോളം എം.ജി.റോഡിലെ ഉപരോധം നീണ്ടുനിന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവര്‍ത്തകരെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ പ്രതികളായ എസ്എഫ്‌ഐക്കാരെ മഹാരാജാസ് ഹോസ്റ്റലില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കെഎസ്‌യു ഉന്നയിക്കുന്നത് വെറും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞദിവസം കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകന് മഹാരാജാസ് ഹോസ്റ്റലില്‍ മര്‍ദനമേറ്റ സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു.

