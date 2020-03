മന്ത്രിമാരില്‍ മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിയും ജൂനിയര്‍ മന്ത്രിയുമുണ്ടോ? അതു പോലെ, എം.എല്‍.എമാരില്‍ മുന്‍നിരക്കാരും പിന്‍നിരക്കാരുമുണ്ടോ. സീനോയറിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവകാശാധികാരങ്ങളെല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ എന്ന തീര്‍പ്പിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നതാണ് നിയമസഭയിലെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസിന്‍മേല്‍ ഇന്ന് നടന്ന ചര്‍ച്ച.

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക് കാരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരം ആറു മണിക്കൂര്‍ സ്തംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തരപ്രമേയം. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് നല്‍കിയ നോട്ടീസ് ഗതാഗതമന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തില്‍ മന്ത്രി കടകം പള്ളിസുരേന്ദ്രനെ മറുപടി പറയാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നോട്ടീസിന് മന്ത്രി മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു.

നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച് കോവളം എം.എല്‍.എ എ.വിന്‍സെന്റ് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എണീറ്റു. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തിന് ഗതാഗത മന്ത്രിയില്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമായിരുന്നു. ഇത് ലാഘവത്തോടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സമീപനമാണ്. പോലീസും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രിയില്ലെങ്കില്‍ മറുപടി പറയേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിലില്ലാത്തത് തങ്ങളെ പൊട്ടന്‍മാരാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പോയി പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ വാദം.

കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ള മന്ത്രിസഭയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഏത് മന്ത്രിയ്ക്കും മറുപടി പറയാമെന്ന സ്പീക്കറുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം തൃപ്തരായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിലില്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് വേണ്ടി സാധാരണ മറുപടി പറയാറുള്ള വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജനോ മറ്റു മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിമാരോ അഭിപ്രായം പറയണമായിരുന്നു എന്ന് എ.വിന്‍സെന്റും തുടര്‍ന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ ചുമതല കൂടിയുള്ള മന്ത്രി കടകം പള്ളിയെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിയായി എ.വിന്‍സെന്‍രും പ്രതിപക്ഷവും കരുതുന്നില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. ജൂവലറിയും ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറും വരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്ന തലസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രി ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും വിന്‍സെന്റ് ചോദിച്ചു. ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെന്നും വിന്‍സെന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചു.



മന്ത്രിയുടെ മറുപടി മുന വെച്ചതായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയം മുന്‍നിരക്കാരായ മുതിര്‍ന്ന എം.എല്‍.എമാര്‍ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്‍നിരക്കാരനായ കോവളം എം.എല്‍.എ ആണോ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളിയുടെ തിരിച്ചടി. തുടര്‍ന്ന്, സഭയില്‍ ബഹളമായി. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി സ്പീക്കറോട് പരാതിയുന്നയിച്ചു. മന്ത്രി പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിക്കണം. മാപ്പ് പറയണം. എന്തിന് മാപ്പ് പറയണമെന്നായി മന്ത്രി. സംഭവം നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ എം.എല്‍.എ ശിവകുമാറിന് പകരം എ.വിന്‍സെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന് എരിതീയില്‍ എണ്ണയൊഴിക്കും വിധമുള്ള മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ബഹളം കൂട്ടിയതേയുള്ളൂ... ഒടുവില്‍, എ.വിന്‍സെന്റിനെ ആക്ഷേപിക്കാന്‍ താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം അടങ്ങിയില്ല. തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട എം.എല്‍.എ വിന്‍സെന്റ് അല്ലാതെ കാസര്‍കോട് എം.എല്‍.എ എന്‍.എ നെല്ലിക്കുന്നാണോ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കേണ്ടതെന്നായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തല.

എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത് മന്ത്രിയ്ക്കും മറുപടി പറയാമെന്നും സ്പീക്കര്‍ റൂളിംഗ് നല്‍കിയതോടെ പ്രശ്നം ഒതുങ്ങി. മന്ത്രി പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു. എന്തായാലും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍പണിമുടക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ആറുമണിക്കൂര്‍ വലച്ചതിനെ സര്‍ക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ അപലപിച്ചത് ആശ്വാസമായി. പോലീസ് നടപടിയും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സമരവും ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സര്‍ക്കാരിനെ റോമാനഗരം കത്തിയെരിയുമ്പോള്‍ വീണ വായിച്ച നീറോ ചക്രവര്‍ത്തിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു.

ജനങ്ങളെ ബന്ദികളാക്കുന്ന സമരരീതികളോട് സര്‍ക്കാരിന് യോജിപ്പില്ലെന്ന് മന്ത്രിയും അറിയിച്ചു. സമരത്തിനിടയില്‍ ബസ് കാത്തിരിക്കെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച സുരേന്ദ്രനും വലഞ്ഞ ജനങ്ങള്‍ക്കും ഇനി എന്ത് നീതിയാണ് കിട്ടുക എന്നത് മാത്രം വ്യക്തമായില്ല. ഇത്തരം മിന്നലുകള്‍ വൈദുതാഘാതം എല്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. ജില്ലകളക്ടര്‍ അന്വേഷിക്കും. സര്‍ക്കാരിന്റെ പതിവു മറുപടിയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പതിവു ഇറങ്ങിപ്പോക്കും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമുണ്ടായില്ല. പ്രതിപക്ഷം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇത്തരം സമരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍ ശക്തമായ താക്കീത് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇതൊന്നും ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടില്ല എന്നുറപ്പിക്കാമായിരുന്നു. സീനിയോറിറ്റി അല്ല പ്രശ്നം. ഭരണത്തലവന്‍ പറയുമ്പോള്‍ വിഷയത്തിന് ഗൗരവം കൂടുതല്‍ കിട്ടുമല്ലോ.

