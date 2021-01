തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. എം.ഡി ബിജു പ്രഭാകര്‍ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അക്കൗണ്ട്‌സ് മാനേജറായ കെ.എം. ശ്രീകുമാറിനെ എറണാകുളത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. എറണാകുളം സോണ്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസറായാണ് സ്ഥലംമാറ്റം.

2012-15 കാലയളവില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയില്‍നിന്ന് 100 കോടിയോളം രൂപ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് ശ്രീകുമാറിനെതിരേ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. എം.ഡി. വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ശ്രീകുമാറിന് പുറമേ പോക്സോ കേസില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനെ തിരിച്ചെടുത്ത വിജിലന്‍സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ പി.എം. ഷറഫിനെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം.ഡി. പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരേ പരസ്യമായി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച എം.ഡിക്കെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഐ.എന്‍.ടി.യു.സിയുടെ ഭാഗമായ ടി.ഡി.എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജീവനക്കാര്‍ തിരുവനന്തപുരം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

