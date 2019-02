കൊച്ചി/തിരുവനന്തപുരം: കന്നിയാത്രയില്‍ തന്നെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും പെരുവഴിയിലായ സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ ആസൂത്രണത്തിലെ പിഴവെന്ന് ആരോപണം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയത്. ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 250 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമേ ഓടുമെന്ന് കമ്പനി പോലും അവകാശപ്പെടുന്ന ബസാണ് 220 ലേറെ കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന തിരുവനന്തപുരം - കൊച്ചി റൂട്ടില്‍ ഓടിച്ചത്. മോശം റോഡിലും ട്രാഫിക് കുരുക്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞതാണ് കോര്‍പ്പറേഷനെ വിവാദത്തിലാലാക്കുന്നത്.

ആദ്യത്തെ ബസ് ചേര്‍ത്തലയിലും രണ്ടാമത്തെ ബസ് വൈറ്റില ഹബ്ബിലും ചാര്‍ജ് തീര്‍ന്നതിനേത്തുടര്‍ന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്ര തീരാറായപ്പോഴേക്കും എസി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നിലച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നതായി യാത്രക്കാരും പരാതിപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് അഞ്ച് ബസുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയത്. വഴിയില്‍ കുടുങ്ങാത്തവ എറണാകുളം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ഡിപ്പോയില്‍ ചാര്‍ജ് തീര്‍ന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇവ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുള്ളത് ആലുവയിലാണ്. അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പോലും ചാര്‍ജില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഡിപ്പോയിലുള്ള ബസുകള്‍.

പത്തുവര്‍ഷത്തെ കരാറിലാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ഒലക്ട്ര ഗോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോണ്‍ ബസുകള്‍ വാങ്ങിയത്. വന്‍ അവകാശവാദത്തോടെ നിരത്തിലിറക്കിയ ബസ് ശബരിമല സീസണില്‍ നിലയ്ക്കല്‍ - പമ്പ റൂട്ടില്‍ ഓടിച്ച് കോര്‍പ്പറേഷന് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ബസുകളാണ് പെരുവഴിയില്‍ യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയത്.

ഗോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോണ്‍ ബസുകള്‍ ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 250 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളില്‍ കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ 300 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ഓടിക്കാമെന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി പലപ്പോഴായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. സാധാരണ യാത്രയില്‍ 230 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമേ ഓടാറുള്ളൂ എന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ഡ്രൈവര്‍മാരും പറയുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരില്‍ നിന്ന് കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ വഴി 223 കിലോമീറ്റര്‍ യാത്ര ചെയ്താണ് എറണാകുളം ബസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുക. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ റോഡില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരക്കുള്ള സമയത്താണ് അഞ്ച് ബസുകളും യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരം പിന്നിട്ട്, ആറ്റിങ്ങലും, കൊല്ലവും, ആലപ്പുഴയും ചേര്‍ത്തലയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിലൂടെ വേണം എറണാകുളത്തെത്താന്‍. യാത്രക്കിടെ ബസിന് ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിവലും ആ ഡിപ്പോകളിലൊന്നും വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ക്കായില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റച്ചാര്‍ജില്‍ അഞ്ച് ബസിനും എറണാകുളത്തുവരെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്.

എറണാകുളം മുതല്‍ ആലുവ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാന്റുവരെ ഏതാണ്ട് 18.5 കിലോ മീറ്ററുണ്ട്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബസ് 242 കിലോ മീറ്റര്‍ ഓടിയാല്‍ മാത്രമേ അടുത്ത ചാര്‍ജിങ് പോയിന്റിലെത്തുകയുള്ളൂ. പ്രാഥമികമായി തന്നെ ഈ റൂട്ടില്‍ ഒറ്റ റീചാര്‍ജില്‍ ബസ് ഓടിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിലയിരുത്താവുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടും ആസൂത്രണമില്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്തിയതാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയെ വെട്ടിലാക്കുന്നത്.

Content highlights: KSRTC electric bus from Thiruvananthapuram to Ernakulam faced a setback during its first ride