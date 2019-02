കോട്ടയം: ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു. പാലാ തിടനാട് സ്വദേശിയും ഈരാറ്റുപേട്ട ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറുമായ സാജുമാത്യു 40) ആണ്‌ മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കോട്ടയത്തെ കോടിമാതയിലായിരുന്നു സംഭവം.

ഈരാറ്റുപേട്ട-തേന്നാട്-തിരുവനന്തപുരം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന സാജുമാത്യുവിന് കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് പിന്നിട്ടതിനുശേഷമാണ് ശാരീരകാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് ബസ് റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയെങ്കിലും സാജുമാത്യു സ്റ്റിയറിങ് വീലിന് മുകളിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു.

ബസിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്‌സും മറ്റുയാത്രക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഥമികശുശ്രൂഷ നല്‍കിയെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല.

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഡിപ്പോയിലെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഡ്രൈവറായ ടി.കെ. ലാലും ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ടി.കെ. ലാല്‍ ബസ് ഓടിച്ച് സാജു മാത്യുവിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Content Highlights: ksrtc driver dies while driving the bus in kottayam