തൊടുപുഴ: മൂന്നാറില്‍ കയ്യേറ്റ മാഫിയക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വഴിവിട്ട സഹായം. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. അനധികൃത നിര്‍മാണങ്ങള്‍ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഴു വില്ലേജുകളില്‍ വൈദ്യുതി കണക്ഷന് എന്‍.ഒ.സി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് വൈദ്യുതിവകുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു.

വിഷയത്തിലെ ഊര്‍ജവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. രണ്ടുഘട്ടത്തിലായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കുന്ന നിലപാടാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 മേയ് മാസത്തില്‍ ഇതിനു സമാനമായ ഉത്തരവ് കെ എസ് ഇ ബി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായിരുന്ന ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് മേഖലയിലെ നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്ക് എന്‍ ഒ സി നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. കയ്യേറിയ ഭൂമിയില്‍ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാന്‍ വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖകളും പഞ്ചായത്ത് നല്‍കിയ ബില്‍ഡിങ് പെര്‍മിറ്റ് രേഖകളും ഭൂമാഫിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റവന്യൂഭൂമി കയ്യേറിയതാണെന്ന് ആരോപണം ഉയരുമ്പോള്‍ ഈ രേഖകള്‍ കോടതിയില്‍ ഭൂമാഫിയ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

എന്‍ ഒ സി നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ മുമ്പ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.തുടര്‍ന്ന് വീടുകള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന് എന്‍ ഒ സി ആവശ്യമില്ലെന്ന രീതിയില്‍ 2018ല്‍ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇറക്കി. എന്നാല്‍ അപ്പോളും വലുതും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ എന്‍ ഒ സി നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു.

