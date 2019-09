കൊച്ചി: മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചു. മരടിലെ നാലു ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധമാണ് വിച്ഛേദിച്ചത്. ഫ്ളാറ്റുകളിലേയ്ക്കുള്ള ജലവിതരണവും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഫ്‌ളാറ്റിനു മുന്നില്‍ ഉടമകള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നാലു ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെ വൈദ്യുതിബന്ധം രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് വിച്ഛേദിച്ചത്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ എത്തിയ കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരുമടങ്ങിയ സംഘമാണ് നോട്ടീസ് പതിക്കുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് എട്ടരയോടെയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം നിർത്തിയത്.

ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വൈദ്യുതി ബന്ധവും കുടിവെള്ള കണക്ഷനും വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനെതിരെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്‌ളാറ്റുകളില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ അവര്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചാല്‍ റാന്തല്‍ സമരവും കുടിവെള്ളം വിച്ഛേദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പട്ടിണിസമരവും നടത്തുമെന്ന് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 27നകം ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെ വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് കെഎസ്ഇബിക്കും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കും നഗരസഭ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമിതനായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്‌നേഹില്‍കുമാര്‍ സിങ് രാവില തന്നെ ഫ്‌ളാറ്റുകളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

