തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ സ്പ്രിങ്ക്‌ളെര്‍ ഡോട്ട് കോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പിട്ട കരാര്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് അരുവിക്കര എം.എല്‍.എ. കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍. ആരാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എഗ്രിമെന്റില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെന്നും കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ശബരീനാഥന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ നിയമങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്നതു പോലെയല്ല സ്പ്രിങ്ക്‌ളെറുമായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപാടുകള്‍ എന്ന് ശബരീനാഥന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വ്യക്തികളുടെ അറിവോടെ മാത്രം ഡേറ്റകള്‍ എടുക്കണം എന്നും നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഡേറ്റകള്‍ നശിപ്പിച്ചു കളയണം എന്നുമാണ് ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ നിയമങ്ങളില്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ക്‌ളെര്‍ ഡോട്ട് കോം വ്യക്തികളുടെ അറിവോടെയല്ല ഡേറ്റകള്‍ എടുക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് യഥേഷ്ടം ഡേറ്റ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ശേഷം നശിപ്പിക്കുമെന്നും എവിടെയും ആരും പ്രതിപാദിച്ച് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്പ്രിങ്ക്‌ളെര്‍ ഡോട്ട് കോമുമായി ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് കാണാനുള്ള അവസരം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കണം.

സ്പ്രിങ്ക്‌ളെര്‍ ഡോട്ട് കോമിന്റെ ലീഗര്‍ പ്രോസസില്‍ പറയുന്നതു പോലെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ എന്തെങ്കിലും നിബന്ധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ എഗ്രിമെന്റ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നും ശബരീനാഥന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡേറ്റ നമ്മള്‍ അറിയാതെ സ്പ്രിങ്ക്‌ളെറിന് കൊടുക്കുകയും ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും സ്പ്രിങ്ക്‌ളെറാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കമ്പനി നടത്തുന്നത്, അതിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കൂട്ടു നില്‍ക്കുന്നു - ശബരീനാഥന്‍ ആരോപിച്ചു.

സ്പ്രിങ്ക്‌ളെര്‍ ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഈ പ്രോജക്ട് തന്നെ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കണം. പകരം സര്‍ക്കാരിന്റെ തന്നെ എന്‍.ഐ.സി.യുടേയോ ഐ.ടി. മിഷന്റെയോ സി-ഡിറ്റിന്റെയോ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണമെന്നും ശബരീനാഥന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ ഡേറ്റ ഇതിനോടകം തന്നെ ക്വാറന്റൈനിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കേരളത്തിലെ എണ്‍പത്തിയേഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ ഡേറ്റ കൂടി നേരത്തേ പറഞ്ഞ പ്രോസസിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നു. ഇത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ശബരീനാഥന്‍ എം.എല്‍.എ. പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെ ഒരുമിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിന്റെ മറവില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കച്ചവട കണ്ണുമായി വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനികള്‍, അതു മലയാളിയുടെ കമ്പനി ആണെങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിലും അതിന് പാവപ്പെട്ട മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച ഡേറ്റയും ആത്മാഭിമാനവും പണയം വയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും ശബരീനാഥന്‍ എം.എല്‍.എ. ആവശ്യപ്പെട്ടു.

