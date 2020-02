പാലക്കാട്: മില്‍മ മലബാര്‍ മേഖല സഹകരണ ക്ഷീരോല്‍പാദക യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാനായി കെ.എസ്. മണിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എണ്ണപ്പാടം ക്ഷീരോല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റാണ്. 2003 മുതല്‍ 2008 വരെ മലബാര്‍ മേഖലാ യൂണിയന്റെ ഭരണസമിതി അംഗവും 2019 ജൂണ്‍ മുതല്‍ 2020 ഫെബ്രുവരിവരെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി അംഗവും ആയിരുന്നു.

കോമേഴ്‌സില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഇദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലാ സെനറ്റ് അംഗവും എന്‍ജിനീയറിംങ് എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് പ്രെമോഷന്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചെയര്‍മാനുമാണ്.

30 വര്‍ഷമായി മേഖലാ യൂണിയനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ സമിതി ആയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മേഖലാ യൂണിയന്‍ ഭരണം സി.പി.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനല്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 14 സീറ്റില്‍ ഒന്‍പതംഗങ്ങള്‍ സി.പി.എമ്മിനും നാലെണ്ണം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനുമാണ് ലഭിച്ചത്.

നിയമാവലി ദേദഗതിയിലൂടെ ഇത്തവണ ജില്ല തിരിച്ച് പ്രതിനിധികളെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെയാണ് സി.പി. എമ്മിന് മില്‍മ മേഖലാ യൂണിയന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനായത്.

