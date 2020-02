തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ സര്‍വ്വീസ് സംഘടനയായ കെ.ആര്‍.ഡി.എസ്.എ.യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ റവന്യുവകുപ്പില്‍ നടന്ന പണിമുടക്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സ്തംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 1541 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളില്‍ 888 എണ്ണം പണിമുടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് അടഞ്ഞുകിടന്നു. റവന്യുജീവനക്കാരില്‍ 80.37 ശതമാനം പേര്‍ പണിമുടക്കിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്.

റവന്യൂവകുപ്പിനെ ധനവകുപ്പ് അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കെആര്‍ഡിഎസ്എയുടെ സൂചന സമരം. ഈ സര്‍ക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ഭരണാനുകൂല സംഘടനതന്നെ സര്‍ക്കാറിനെതിരേ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. സര്‍ക്കാറിന്റെ ഡയസ് നോണ്‍ മറികടന്നാണ് ഇത്രയധികം ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കിനിറങ്ങിയത്. ജീവനക്കാര്‍ അവധിയെടുക്കുന്നതിന് കര്‍ശന നിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തസ്തിക ഡെപ്യൂട്ടി തഹസില്‍ദാര്‍ തസ്തികയായി ഉയര്‍ത്തുക, ദുരന്തനിവാരണ ഏകോപനത്തിനായി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുക, വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് കെആര്‍ഡിഎസ്എ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. റവന്യൂമന്ത്രി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ധനവകുപ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സംഘടനയുടെ പരാതി.

content highlights; KRDSA strike, 888 village office out of 1541 were not worked today