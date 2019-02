ന്യൂഡല്‍ഹി: കോഴിക്കോട് ഇരട്ട സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതി ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടിയിലായി. പി.പി യൂസഫിനെയാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. സൗദി അറേബ്യയില്‍നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗം എത്തിയ ഉടന്‍ പിടിയിലായി. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ പ്രത്യേക എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയശേഷം ഇയാളെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാനാണ് നീക്കം.

NIA arrested absconding charge-sheeted accused PP Yoosaf in connection with 2006 Calicut Twin Blasts Case from New Delhi International Airport, on his arrival from Saudi Arabia today. He would be produced before NIA Special Court, New Delhi for obtaining transit remand to Kochi.