കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നത് ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചു. എറണാകുളം സൗത്തില്‍ ട്രാക്കില്‍ വെള്ളംകയറിയും പിറവം റോഡ് വൈക്കം ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. പല ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിനുകളും നിലവില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം-കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ്(12076) ആലപ്പുഴയില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതിനെതുടര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45-ന് യാത്രതിരിക്കേണ്ട കോഴിക്കോട്-തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ്(12075) തിങ്കളാഴ്ച റദ്ദാക്കി. ഇതുള്‍പ്പെടെ എട്ടു ട്രെയിനുകളാണ് പൂര്‍ണമായും റദ്ദാക്കിയത്.

പന്ത്രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി. മൂന്നെണ്ണം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും, മൂന്ന് ട്രെയിനുകള്‍ വഴി തിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു.

ട്രെയിന്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

