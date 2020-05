കോഴിക്കോട്: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിന്‍ ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കാനും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

മലബാറില്‍ കോഴിക്കോട്ടു മാത്രമാണ് സ്‌റ്റോപ്പുള്ളത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 165 യാത്രക്കാര്‍ ട്രെയിനില്‍ കോഴിക്കോട്ട്‌ ഇറങ്ങാനുണ്ടാവുമെന്നാണ് നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

രാത്രി 9.55 നാണ് 02432 നിസാമുദ്ദീന്‍-തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തുക. എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷനല്‍, ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാക്കും. ആളുകളെ നാടുകളിലെത്തിക്കാന്‍ പാലക്കാട് മുതല്‍ കാസര്‍കോട് വരെ റെയില്‍വേ സര്‍വീസ് നടത്തും. ഇതിനായി കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് 15 ബസ്സുകളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുക.

തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിംഗിന് ശേഷം രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഇവരെ കൊണ്ടുപോവാനെത്തുന്ന വാഹനവും കര്‍ശനമായി പരിശോധിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പകല്‍ 12.30-ഓടെയാണ് നിസാമുദ്ദീനില്‍നിന്നു ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെട്ടത്. വരുന്ന ചൊവ്വ, ബുധന്‍, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളിലും ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും. മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സ്റ്റേഷനുകളില്‍നിന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര അനുവദിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:Delhi To Kerala First Train Will Reach In Kozhikode Today Night