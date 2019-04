കോഴിക്കോട്: ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച കോടതിവിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കല്ലട ട്രാവല്‍സ്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള കോടതിവിധി നടപ്പിലായി കിട്ടാതെ അലയുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി വിശ്വനാഥന്‍. അതേ സമയം കേസില്‍ കോടതി അയച്ച ഒരു നോട്ടീസിന് പോലും മറുപടി നല്‍കാന്‍ കല്ലട തയാറായിട്ടില്ല.

ബുക്ക് ചെയ്ത ബസ് കൃത്യ സമയത്ത് എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ബസ് ചാർജ് മടക്കി നൽകണമെന്നായിരുന്നു വിശ്വനാഥന്റെ ആവശ്യം. കല്ലട ട്രാവൽസിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കൺസ്യൂമർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസില്‍ 11,525 രൂപ നഷ്ട പരിഹാരവും ഒന്‍പത് ശതമാനം പലിശയും നല്‍കണമെന്ന കോടതി വിധിച്ചു. എന്നാല്‍ കോടതി ആറ് തവണ സിറ്റ്ങ് നടത്തിയിട്ടും കല്ലട പ്രതിനിധികള്‍ ഒരു തവണപോലും ഹാജരാവുകയോ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ തയാറാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2017 സെപ്തംബറിലായിരുന്നു സംഭവം. ചൈനയില്‍ പഠിക്കുന്ന മകന് നെടുമ്പാശേരിയില്‍ നിന്ന് പുലര്‍ച്ചെ വിമാനത്തില്‍ പോകാനായി രാത്രി 10.45 ന് കോഴിക്കോട് എത്തേണ്ട കല്ലട ബസിൽ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 12.30 ആയിട്ടും ബസ് എത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ടാക്‌സി വിളിച്ച് നെടുമ്പാശേരിക്ക് പോയി. തുടർന്ന് ബസ് സമയത്ത് എത്താത്തതിനാല്‍ ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് മടക്കി നല്‍കണമെന്ന് കല്ലടയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉപഭോക്ത കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോടതി ആറ് തവണ സിറ്റിങ്ങ് നടത്തിയിട്ടും കല്ലട പ്രതിനിധികള്‍ ഒരു തവണപോലും ഹാജരായില്ല. കേസില്‍ 11,525 രൂപ നഷ്ട പരിഹാരവും ഒന്‍പത് ശതമാനം പലിശയും നല്‍കണമെന്ന വിധിയും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല.

ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി കിട്ടാന്‍ 2019 ഫെബ്രുവരിയില്‍ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് സഹകരിക്കാത്തതോടെ നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വിശ്വനാഥൻ പറയുന്നു.

Content Highlights: Kozhikode man against kallada travels, kallada do not obey court order