കോഴിക്കോട്: പ്രളയബാധിതര്‍ക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കനത്തമഴയെയും ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെയും തുടര്‍ന്ന് വന്‍നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വടക്കന്‍ കേരളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങള്‍ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം തികച്ചും ദുരിതപൂര്‍ണമായിരുന്നു. കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 54,000 ത്തോളം പേരെ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. കുറച്ചുപേര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടമായി. പലര്‍ക്കും ആയുഷ്‌കാലം മുഴുവന്‍ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ മഴ കവര്‍ന്നെടുത്തു. വീട്, വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍, പാത്രങ്ങള്‍, കുട്ടികളുടെ പഠന സാമഗ്രികള്‍ എന്നിങ്ങനെ സര്‍വ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട കുറെയധികം പേരുണ്ട്. കൃഷി പാടെ നശിച്ചവരും ധാരാളം.

ആശ്വാസമേകാന്‍ ഉള്ളത് ഒന്നുമാത്രം.....കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെയും പുറത്തുള്ളവരുടേയും കരുണാര്‍ദ്രമായ ഇടപെടലുകള്‍.

നമുക്കേവര്‍ക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന സഹജീവിസ്‌നേഹത്തിനു കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോള്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

മഴ നിന്നാലും ഇവര്‍ക്ക് മുന്‍പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ നിരവധി. തിരികെ പോയാലും വീട് വാസയോഗ്യം ആകണമെങ്കില്‍ ഒട്ടേറെ കടമ്പകള്‍ ഉണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളും സഹായവും വേണ്ടി വരും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍, വ്യക്തികള്‍ എന്നിവയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു ദീര്‍ഘകാലപ്രക്രിയയാണ്. ഈ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാന്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ബലിപെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ വെക്കാമെന്ന് കരുതി. സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ കലക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ 24 മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈദ് മുബാറക്!

Mats 6,000

Blankets 6,000

Bed sheets 6,000

Maxie 10,000

Shirt 10,000

Mundu/Lungi 10,000

KidsWear 10,000

Bath Towel 30,000

Inners 10,000

Rice Packets 15,000

Dal packets 15,000

Sugar Packets 15,000

Tea packets 15,000

Salt packets 15,000

Chilli Packets 15,000

Coriander Packets 15,000

Baby Diapers 1,000

Sanitary Napkins 10,000

soaps 15,000

Detergents 15,000

Tooth Paste and Tooth brushes 15,000

Mops and Vipers 12000

Hand Brushes 15000

Toilet brushes 12,000

Plastic Mugs 12,000

Buckets 12,000

Floor Cleaners 12,000 liters

Bleaching Powder 15 tonnes

Dettol and Toilet Cleaning Lotion 12,000

Rubber Gloves 12,000

Gumboots 2,000

Face Mask 1 lakh

Chlorine Tablets 2 lakhs

DoxyCycline 5 lakhs

വയനാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അഭ്യര്‍ഥന

WAYANAD district

Relief Material Collection

=========

Materials Required (12.8.2019, 0830 hrs)

1 Sleeping Mat Nos 18000

2 Blanket Nos 25000

3 Under Garments (Male) Nos 26000

4 Under Garments (Female) Nos 26000

5 Under Garments (kids) Nos 26000

6 Dhothi Nos 26000

7 Night Gowns Nos 26000

8 Children's Apparel (boys) Nos 13000

9 Children's Apparel (girls) Nos 13000

10 Slippers (Adult size) Nos 26000

11 Slippers (Kid size) Nos 13000

12 Sanitary Napkin Nos 20000

13 Toilet Soap Nos 12000

14 Dettol Litres 1000

15 Soap powder Packets of 1 KG each 12000

16 Tooth Brush Nos 40000

17 Tooth paste Nos 12000

18 Bleaching powder Tonne 10

19 Chlorine Tonne 8

20 Biscuit Packets of at least 10 biscuits 36000

21 Rice Tonne 50

22 Rava Tonne 6

23 Wheat powder Tonee 6

24 Sugar Tonne 6

25 Dal Tonne 2

26 Onion Tonne 3

27 Salt Quintel 4

28 Chilli Powder Tonne 1.5

29 Coriander Powder Tonne 1.5

30 Sambar Powder Tonne 1.5

31 Green Gram Tonne 2

32 Black Gram Tonne 2

33 Tea powder Tonne 2.5

34 Coconut Oil Tonne 3

35 Gloves size 6.5 (medical) Nos 20000

36 Gloves Size 7 (medical) Nos 20000

37 Gloves Size 7.5 (medical) Nos 5000

38 Chlorine Tab Nos 200000

39 Cotton Wool (medical) 500 gram packet 1000

40 Gum Boots Nos 500

41 Plastic Bucket Nos 12000

42 Plastic Mug Nos 12000

Contacts

========

District Contact Numbers: Sri Dinesan 9400871146,

Sri Prasanth 9447297219, Sri Shaji 9446074167

Collection Centre Contact Numbers

1. SKMJ HIGH SCHOOL, Kalpeta, Wayanad, Kerala 673122 (Phone: Sri Benedict 9400472204)

2. Taluk Office, Sulthan Bathery, Wayanad, Kerala (Phone: Sri Tomichan Antony 9447895936)

3. Divisional Forest Office, Mananthavadi, Wayanad (Phone: Sri Suresh 9447335992)

