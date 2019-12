കോഴഞ്ചേരി: കരോള്‍ഗാനം കേള്‍ക്കാനായി കോഴഞ്ചേരിയിലെ മാര്‍ത്തോമ പള്ളിയിലെത്തിയവര്‍ പാട്ടുകാരെ കണ്ട് ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്നു. തലയില്‍തൊപ്പി ധരിച്ചും, തട്ടമിട്ടും എത്തിയ ഗായകസംഘത്തെ കണ്ടുള്ള അമ്പരപ്പ് മാറും മുന്‍പേ എത്തി അടുത്ത കൗതുകം. മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലും താളത്തിലുമുള്ള കരോള്‍ഗാനമായിരുന്നു ഇടവകക്കാര്‍ക്ക് അമ്പരപ്പ് നല്‍കിയ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് സര്‍പ്രൈസ്.

കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് മാര്‍ത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന കരോള്‍ഗാന അവതരണമാണ് പൗരത്വബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാര്‍ഢ്യമായി മാറിയത്.

ആറ് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ വെള്ളജുബയും മുസ്ലീം തലപ്പാവും എട്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മഫ്തയും അണിഞ്ഞ് 'ഈ ദുനിയാവില്‍ മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഉന്നതനാം ഈശോ പരമേശ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുമസ് ഗാനമാണ് ആലപിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അഭയാര്‍ത്ഥിയായി ആണെന്നും ഇവയെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഗാനവും വേഷവും ഒരുക്കിയതെന്നും യുവജനസഖ്യം സെന്റര്‍ പ്രസിഡന്റ് റവ. ഡാനിയേല്‍ ടി ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു.

രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളും 15,000 ത്തോളം അംഗങ്ങളുമുള്ള കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയാണ് സഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇടവകകളില്‍ ഏറ്റവും വലുത്. രാജ്യത്തെങ്ങും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന ആശയം ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് റവ. ഡാനിയേല്‍ മുന്‍പോട്ട് വെച്ചത്. ഗായകസംഘം തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് കരോല്‍ഗാനവേദി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വേറിട്ട രീതിയായി മാറിയത്.

കരോള്‍സംഘത്തിന്റെ ഗാനങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. ശശി തരൂര്‍ എംപി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖര്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ah yes — “you can tell who themy are from their clothes “! https://t.co/BQArDRy2hr