കൊച്ചി: പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അതിനായി രണ്ടു മാസത്തെ താൽക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊട്ടിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫാ. റോബിൻ വടക്കുഞ്ചേരി ​ഹൈക്കോടതിയിൽ. കേസിൽ 20 വർഷത്തെ കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിച്ച തലശേരി പോക്സോ കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരായ അപ്പീൽ ​ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കെയാണ് ഫാ. റോബിൻ പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ്‌ ആക്ട് പ്രകാരം പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഫാ. റോബിൻ താൽക്കാലിക ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ ആവശ്യത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തു. വിവാഹത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ശിക്ഷാവിധിയ്ക്ക് എതിരായ അപ്പീൽ നിലവിലിരിക്കേ ഇത്തരമൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എസ്.അംബികാദേവി വാദിച്ചു.

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആവശ്യം. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അവൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം തേടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിചിത്രമായ നീക്കമാണ് എതിർകക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അംബികാദേവി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയെന്ന കേസിൽ 20 വർഷത്തെ കഠിനതടവിനാണ് കൊട്ടിയൂർ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് വികാരിയും എംഐംഎച്ച്എസ്എസ് ലോക്കൽ മാനേജരുമായ ഫാ. റോബിനെ ശിക്ഷിച്ചത്. പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായെത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കംപ്യൂട്ടർ റൂമിൽ വെച്ച് പലതവണ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നാണ് കേസ്. പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ​ചൈൽഡ് ​ലൈനിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരമാണ് സംഭവം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ പ്രതിയാക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായി. കേസിനിടെ കൂറുമാറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എതിരെ ​നടപടി സ്വീകരിക്കാനും തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പ്രധാന സാക്ഷികളെല്ലാം കൂറുമാറിയ കേസിൽ ഡി.എൻ.എ. പരിശോധനാഫലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. ​പെൺകുട്ടിയെയും കുഞ്ഞിനെയും സംരക്ഷിച്ചോളാമെന്നും ശിക്ഷയിൽ പരമാവധി ഇളവ് വേണമെന്നും ഫാ. റോബിൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

