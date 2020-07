കോട്ടയം: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തില്‍ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ കൗണ്‍സിലര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 50 പേര്‍ക്കുമെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി കൂട്ടം കൂടിയതിന് പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമം, മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാട്ടി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലാണ് കേസെടുത്തത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഈ കോട്ടയം നഗരസഭാ ലൂര്‍ദ് വാര്‍ഡിലെ ബിജെപി കൗണ്‍സിലറായ ടി.എന്‍. ഹരികുമാറാണ്.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ചുങ്കം സി.എം.എസ്. കോളേജ് ഭാഗം നടുമാലില്‍ ഔസേഫ് ജോര്‍ജി(83)ന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് കൗണ്‍സിലര്‍ ടി.എന്‍.ഹരികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ നിലപാടെടുത്തത്. മുട്ടമ്പലത്ത് വൈദ്യുതിശ്മശാനത്തില്‍ സംസ്‌കരിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ചാരം പറക്കുമെന്നും അത് സുരക്ഷാഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രദേശവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ ആരോ തെറ്റിധാരണ പരത്തിയത്.

പിന്നീട് രാത്രി 10.30 ഓടെ കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ മൃതദേഹം മുട്ടമ്പലം ശ്മശാനത്തില്‍തന്നെ സംസ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Police registered a case against those who protested in front of public Cremation Centre in Muttambalam Kottayam