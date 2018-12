കോട്ടയം: കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ മകള്‍ക്ക് കൂട്ടിരിക്കുകയാണ് മോളി. താളംതെറ്റിയ ഓര്‍മകളുമായി കഴിയുന്ന മീനുക്കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എവിടേയ്ക്കും പോകാനാകില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചുകാരി മകള്‍ക്ക് ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാനറിയില്ല. ചുറ്റുപാടുകളെ പേടിയാണ്. മീനുവിന്റെ ലോകം അമ്മയാണ്.

കോടിമത അറയ്ക്കല്‍ച്ചിറ വീട്ടില്‍ മോളിയും മകളും നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തിലാണ്. ആശ്രയമായിരുന്നത് മോളിയുടെ അമ്മയാണ്. പ്രായാധിക്യത്തിലും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി മകളെയും കൊച്ചുമകളെയും പോറ്റിയിരുന്നു. അവര്‍ വീണ് കിടപ്പായതോടെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി. ഇരുവര്‍ക്കും മരുന്നുവാങ്ങാന്‍ മാസംതോറും നല്ലൊരു തുക ചെലവാകും.

അഞ്ചാം വയസിലാണ് മീനുവിന് അച്ഛനെ നഷ്ടമാകുന്നത്. അച്ഛന്റെ പൊന്നോമനയായിരുന്നു മീനു. അച്ഛന്‍ പെട്ടെന്ന് പോയത് കുഞ്ഞുമനസിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനായില്ല. പഠനത്തില്‍ മിടുക്കിയായിരുന്ന മീനുവിന്റെ മനസ് കൈവിട്ടു.

ഒറ്റപ്പെടലില്‍ പകച്ച മോളിയുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു മകന്‍. പഠനത്തില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന അനുക്കുട്ടനും മനസുപതറി. ചെറിയ പണികള്‍ക്ക് പോയെങ്കിലും രോഗം തളര്‍ത്തി. രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ് അമ്മയെയും അനിയത്തിയെയും തനിച്ചാക്കി അനുക്കട്ടനും പോയി.

മക്കളെ പരിചരിച്ച മോളിക്ക് സ്‌നേഹത്തെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മര്‍ദനമാണ് കിട്ടിയത്. അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നറിയാത്ത മക്കള്‍ സമ്മാനിച്ചതാണ്. കാഴ്ച കുറഞ്ഞത് കൂടാതെ പല രോഗങ്ങളും മോളിയെ വലയ്ക്കുന്നു. സുഖമില്ലാത്ത മകളുമായി എന്തുചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മോളി. സഹായവുമായി ആരെങ്കിലുമെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അമ്മയും മകളും.

സഹായിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള സുമനസ്സുകള്‍ക്ക് കോടിമത എസ്.ബി.ഐയില്‍ പി.ജെ. മോളി, എം. മീനുക്കുട്ടി എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍: 67011314779. ഐ.എഫ്.എസ്.സി. SBIN0070379

Need Help, Mother and Daughter, Alone family