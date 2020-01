കൊച്ചി: കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി രണ്ടാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചക്കകം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരുമെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

പോലീസ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കേസുകളാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത്. അതിലൊന്ന് കോതമംഗലം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പള്ളി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ നല്‍കിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയായിരുന്നു ഒന്ന്. വിധി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഒരുമാസത്തെ സമയമാണ് കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്.

ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്ത പക്ഷം ജനുവരി 23ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതല്‍ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാന്‍ മതിയായ പോലീസ് ഇല്ല. അതിനാല്‍ വിധി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ കോടതി ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയേ മതിയാകൂവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. സുരേഷ് കുമാര്‍ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

കോതമംഗലം പള്ളി കേസിന് മുമ്പായി മറ്റൊരു പോലീസ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. കുമളിയിലെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ സാധനങ്ങള്‍ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പോലിസ് സംരക്ഷണം നല്‍കണം എന്ന് കോടതി നേരത്തെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് നാണക്കേടാണെന്ന് വിമര്‍ശിച്ചു.

മാത്രമല്ല മുത്തൂറ്റ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും കോടതി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിന് പോലീസിന് രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

