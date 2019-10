താമരശ്ശേരി: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികളേയും ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. പ്രതികളായ ജോളി ജോസഫ്, എം എസ് മാത്യു, പ്രജികുമാര്‍ എന്നിവരെ താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ഹാജരാക്കുക. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള പോലീസിന്റെ അപേക്ഷയും പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി പരിഗണിക്കും. 11 മണിയോടെ കോടതി നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കും.

വലിയ സുരക്ഷാക്രമീകരങ്ങളോടെയാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയടക്കമുള്ളവരെ കോടതിയിലെത്തിക്കുക. ജില്ലാ ജയിലിലാണ് നിലവില്‍ പ്രതികള്‍ ഉള്ളത്. പ്രതികളെ 11 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്നാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കസ്റ്റഡിയില്‍ ലഭിച്ചാല്‍ പ്രതികളെ റൂറല്‍ എസ്.പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാകും ഇവരെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുക. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അന്വേഷണം ക്രെംബ്രാഞ്ച്‌ ആരംഭിക്കും. ഏറെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ കേസായതിനാല്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു.

