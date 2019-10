കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ജോളിയടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു. ആദ്യ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്ന പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിലാണ് ആദ്യം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് കീടനാശിനിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടു കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍വശത്തെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്നും വീട്ടു വളപ്പില്‍ നിന്നുമായിട്ടാണ് കുപ്പികള്‍ കണ്ടെടുത്തത്. രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ അഞ്ച് സാക്ഷികളെ തെളിവെടുത്ത രേഖകളില്‍ ഒപ്പുവെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കീടനാശിനിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഈ കുപ്പികള്‍ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയാലെ ഇതൊരു തെളിവായി പോലീസ് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഫോറന്‍സിക് സംഘത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടില്‍ നിന്ന് പ്രതികളുമായി നാലാമത്തെ മരണം നടന്ന മഞ്ചാടി മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ് റോയിയുടെ അമ്മാവനാണ് മഞ്ചാടി മാത്യു. ഇതിനിടെ മകന്‍ റൊമോ ജോളിയുടെ ഫോണ്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. റൊമോയുടേയും ജോളിയുടെ ഭര്‍തൃസഹോദരി റെഞ്ചിയുടേയും മൊഴിയെടുക്കുയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈക്കത്തെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അന്വേഷണസംഘം മൊഴിരേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ജോളി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളാണ് കൈമാറിയത്. ജോളിയുടെ ഇളയ മകന്റേയും മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം.

Content Highlioghts: Koodathai murders-police found two bottles of pesticides from Ponnamattam