താമരശ്ശേരി: കൂടത്തായി കൊലപാത പരമ്പരക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികളുടേയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. വെള്ളിയാഴ്ച നാല് മണി വരെയാണ് താരമശ്ശേരി കോടതി കസ്റ്റഡി നീട്ടി നല്‍കിയത്. പ്രതികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ 19-ന് പരിഗണിക്കും. പോലീസിനെതിരെ പരാതി ഒന്നുമില്ലെന്ന് മൂന്ന് പ്രതികളും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ജോളിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നാണ് സമര്‍പ്പിച്ചത്. മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളുടേയും ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രജികുമാറിന് ഭാര്യയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ കോടതി 10 മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചു. പ്രജികുമാറിന്റെ ഭാര്യ നല്‍കിയ അപേക്ഷയിലാണ് കോടതി അനുമതി നല്‍കിയത്.

പ്രജികുമാര്‍ കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നാണ് സയനൈഡ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ കോയമ്പത്തൂരെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം. അതിനായി മൂന്ന് ദിവസംകൂടി കസ്റ്റഡി നീട്ടി നല്‍കണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ മൂന്ന് പ്രതികളുടേയും അഭിഭാഷകര്‍ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. തുടര്‍ന്ന് കോടതി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡി നീട്ടി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Koodathai Murders- custody of the accused, including Jolly, was extended for two more days