കോഴിക്കോട്: കൂടാത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയില്‍ അറസ്റ്റിലായ ജോളിക്ക് മറ്റൊരു മരണത്തില്‍ കൂടി പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയം. കോഴിക്കോട് എന്‍.ഐ.ടിക്കടുത്ത് മണ്ണിലേതില്‍ വീട്ടില്‍ രാമകൃഷ്ണന്റെ മരണമാണ് സംശയത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാമകൃഷ്ണനില്‍ നിന്ന്‌ പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന മകന്‍ രോഹിത്ത് നല്‍കിയ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ക്രൈബ്രാഞ്ച് മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നത്‌.

55 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് രാമകൃഷ്ണന്‍ ഇരയായതായി രോഹിത് മൊഴി നല്‍കി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം രാമകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തി രോഹിത്തിന്റെയടക്കം മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോളിയും ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ നടത്തുന്ന സുലേഖ എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും രാമകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന രോഹിത്തിന്റെ പരാതിയില്‍ ജോളിയില്‍ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിവരങ്ങള്‍ തേടിയെന്നാണ് സൂചന.

2008-ലാണ് സ്വത്ത് വിറ്റ് പണം നഷ്ടമായതെന്നാണ് രോഹിത് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതേ സമയം പണം തട്ടിപ്പുമായി മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് പരാതിയെന്നും മരണത്തില്‍ സംശയമില്ലെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നത്. 2008-ലാണ് രാമകൃഷ്ണന്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായത്. 2016 മെയ് 16-നാണ് രാമകൃഷ്ണന്‍ മരിക്കുന്നത്.

