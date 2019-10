കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരക്കേസില്‍ ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സഖറിയാസിനെയും പത്തു മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവാണ് ഷാജു. വടകരയിലുള്ള റൂറല്‍ എസ്.പിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യല്‍.

ജോളിയേയും ഷാജുവിനെയും സഖറിയാസിനെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തിയും തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യംചെയ്തു. എന്നാല്‍ ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെതന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും അവരെ സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷവും ഷാജുവിന്റെയും സഖറിയാസിന്റെയും ചോദ്യംചെയ്യല്‍ നീണ്ടു. പിന്നീടാണ് വിട്ടയച്ചത്. കൊലപാതക പരമ്പരക്കേസില്‍ ഷാജുവിനെ അന്വേഷണസംഘം നേരത്തെ രണ്ടു തവണ ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.

