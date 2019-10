തിരുവനന്തപുരം: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ജോളിക്കുവേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയില്‍ വക്കാലത്ത് നല്‍കുമെന്ന് അഡ്വ. ബി.എ ആളൂര്‍. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ സൂപ്പര്‍ പ്രൈംടൈം പരിപാടിയിലാണ് ആളൂര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ജോളിയുമായി അടുത്ത ആളുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ആളൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ജോളിയുടെ ബന്ധുക്കളാണോ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതെ എന്നും മറുപടി നല്‍കി. തന്റെ ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ ജയിലിലെത്തി ജോളിയുമായി സംസാരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായി ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കുമെന്നും ആളൂര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

എന്നാല്‍ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആളുരിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജോളിയുടെ കട്ടപ്പനയിലുള്ള സഹോദരന്‍ നോബി പറഞ്ഞു. താനും പിതാവും ആളൂരിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും നോബി പറഞ്ഞു.

ഷൊര്‍ണൂരിലെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസില്‍ ഗോവിന്ദച്ചാമിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനാണ് ബി.എ ആളൂര്‍. ബണ്ടി ചോര്‍ എന്ന കുറ്റവാളിക്കുവേണ്ടിയും ആളൂര്‍ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂരില്‍ യുവതി ക്രൂരമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട കേസിലും കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക കുറ്റവാളി ഛോട്ടാ രാജന്റെ കേസിലും ഹാജരാകാന്‍ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ പള്‍സര്‍ സുനിക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് വക്കാലത്ത് ഒഴിഞ്ഞു.

