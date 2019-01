തിരുവനന്തപുരം: മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ അവഹേളിച്ച സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ മാപ്പു പറയണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് പി പി മുകുന്ദന്‍. അമ്മയുടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ അവഹേളിക്കുകയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ചെയ്തത്.

ഭരണകൂടത്തിന്റെ വേട്ടയാടലില്‍ നിന്ന് നേതാക്കന്‍മാരെ രക്ഷിച്ചതിന് പലര്‍ക്കും കിട്ടിയ പ്രതിഫലം പുറത്തു പറയാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ്. സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ പീഡിപ്പിച്ച എംഎല്‍എയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിന് തയ്യാറാകാത്ത പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് താനെന്ന് കോടിയേരി മറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

കേരളത്തിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ വികാര പ്രകടനമാണ് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയില്‍ കണ്ടത്. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശ വിഷയത്തില്‍ ഒരു ഹിത പരിശോധനയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി.പി.മുകുന്ദന്‍ ചോദിച്ചു.

