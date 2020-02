തിരുവനന്തപുരം: മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലനേയും താഹയേയും സിപിഎം പുറത്താക്കി. ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയാണ് പുറത്താക്കല്‍ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു. പാര്‍ട്ടി അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സിപിഎം അനുവദിക്കില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കോടിയേരി വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ ഒന്നിനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവില്‍നിന്ന് അലനേയും താഹയേയും പോലീസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുവര്‍ക്കെതിരേയും സിപിഎം പാര്‍ട്ടി തലത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണത്തില്‍ അലനും താഹയ്ക്കും വ്യക്തമായ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുവരേയും പുറത്താക്കിയതെന്ന് ശനിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അലനും താഹയും മാവോയസ്റ്റുകള്‍ തന്നെയാണ്. പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇക്കാര്യം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും മാവോയിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനും തെളിവുണ്ട്. സിപിഎമ്മിനുള്ളില്‍നിന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതിനാണ് ഇവരെ പുറത്താക്കിയതെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി. കേസില്‍ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരേ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അമര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കേയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഇവര്‍ക്കെതിരേ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

content highlights; Kodiyeri confirmed alan and thaha were dismissed from the CPM