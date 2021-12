തിരുവനന്തപുരം: കെ റെയില്‍ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനെതിരായ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂരിനെ പുകഴ്ത്തി സി.പി.എം. സംസ്ഥാന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. കോണ്‍ഗ്രസിലെ മറ്റ് നേതക്കളെപ്പോലെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തരൂരിന് നിഷേധാത്മക സമീപനമില്ലെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. തരൂര്‍ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുവികാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിമര്‍ശനം നേരിടുമ്പോഴാണ് സിപിഎം തരൂരിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കെ റെയില്‍ പദ്ധതി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. എന്നാല്‍ അത് സി.പി.എമ്മിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് പ്രശ്‌നം. കേരളത്തില്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സര്‍ക്കാരിന് തിടുക്കമില്ല. ഘടകകക്ഷികളുമായി ഉള്‍പ്പെടെ ഈ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സിപിഐക്ക് പദ്ധതിയില്‍ എതിര്‍പ്പുണ്ടെന്ന വാദങ്ങളേയും അദ്ദേഹം തള്ളി. കെ റെയില്‍ പദ്ധതി ഇടതുപക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. സിപിഐ കൂടി ഭാഗമായ മുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോടെ സിപിഐക്ക് എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും കോടിയേരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതേസമയം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോട് കോണ്‍ഗ്രസ് എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്ത സ്വരമുയര്‍ത്തുന്ന തരൂരിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ വിമര്‍ശനം ശക്തമാണ്.

ശശി തരൂരിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ശേഷം വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതികരണം നടത്താമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയുടെ പൊതു നിലപാടിനെ പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു എം.പി പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുന്നതിനെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്ന നിപാടാണ് ശശി തരൂര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

