കോഴിക്കോട്: മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ സി.പി.എം ഒരു മാസം മുന്നെ പുറത്താക്കിയ അലനേയും താഹയേയും അവരുടെ വിശദീകരണം തേടാതെ പുറത്താക്കാനാവില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സി.പി.എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ തള്ളിപ്പറയാന്‍ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ തയ്യാറാവണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ്. സി.പി.എം പുറത്താക്കിയ ശേഷം അവരെ അനുകൂലിച്ച് കൊണ്ട് പി.മോഹനന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെള്ളപൂശാനാണ്. തിരുത്തും എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും നയിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്ക് വിഷത്തില്‍ നിലപാട് എടുക്കാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ടി.സിദ്ദിഖ് കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളെ നികുതി ഭീകരതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്. ഇതേ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടി നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് സി.ബി.ഐ വരാതിരിക്കാന്‍ പൊതുഖജനാവില്‍ നിന്ന് കോടികള്‍ ചെലവിട്ട് വക്കീലന്‍മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ശരത് ലാല്‍, കൃപേഷ് കൊലപാതക കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കാനായി രൂപ മണീന്തര്‍ സിംഗ്, പ്രഭാസ് ബജാജ് എന്നീ വക്കീലന്‍മാര്‍ക്ക് 42 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഫീസ് അനുവദിച്ചതിന്റെ തെളിവ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഷുഹൈബ് കൊലപാതക കേസ് സി.ബി.ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് തടയാനായി ഏര്‍പ്പാടാക്കിയ വക്കീലിന് 62 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവാക്കി. ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കി ഇതിനെ മറികടക്കാന്‍ നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മേല്‍ നികുതി ഭീകരത അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും സിദ്ദിഖ് ആരോപിച്ചു.

പോക്കറ്റടിക്കാരനായ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. നാളെ സംസ്ഥാനത്താകമായി ഇതിനെതിരേ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കെതിരെ മാര്‍ച്ച് ഏഴാം തീയതി മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്നും ടി.സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: The CBI is bringing lawyers to prevent the CBI from investigating the murder. huge amount of fees from the public exchequer