തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പി എസ് ശ്രീധരന്‍പിള്ളയുടെ പുറത്തെത്തിയ ശബ്ദരേഖയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍.

ശബരിമലവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ നടന്ന എല്ലാ ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ശബരിമലയിലെ സമരം ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന ശ്രീധരന്‍പിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ശബ്ദരേഖയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നടന്ന യുവമോര്‍ച്ചാ യോഗത്തിലായിരുന്നു ശ്രീധരന്‍പിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ആര്‍ എസ് എസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് അവര്‍ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി ആരോപിച്ചു.

ഏതെങ്കിലും ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടെ കയ്യില്‍ കളിക്കേണ്ടവരല്ല തന്ത്രി കുടുംബം. ശ്രീധരന്‍പിള്ള പറയുന്നത് അനുസരിച്ചല്ല നട അടച്ചിടേണ്ടത്. പുറത്തുവന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

തന്ത്രികുടുംബം ബാഹ്യശക്തികള്‍ക്ക് വിധേയരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും കോടിയേരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

