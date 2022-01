കോഴിക്കോട്: കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായി കെ.സുധാകരന്‍ വന്നശേഷം സംസ്ഥാനത്താകെ കോണ്‍ഗ്രസ് അണികളെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി തള്ളിവിടുന്ന പ്രകോപനപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇടുക്കിയില്‍ നടന്ന സംഭവം. ഇങ്ങനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സെമി കേഡര്‍ എങ്കില്‍ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആലോചിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധീരജിന്റെ കൊലപാതകം അത്യന്തം പ്രതിഷേധാര്‍ഹവും ദുഃഖകരവുമാണ്. കോളേജ് യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോള്‍ പുറത്തുനിന്ന് സംഘടിച്ചെത്തിയ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാരാണ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ചത്. കലാലയങ്ങളെ സംഘര്‍ഷഭൂമിയാക്കി, ദയനീയമായ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കി പേരെടുക്കുക എന്നതാണ് കെ.എസ്.യു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയില്‍ 21 -ാമത്തെ സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തകനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നം കോടിയേരി പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിക്കാരും കോണ്‍ഗ്രസുകാരും എസ്ഡിപിഐക്കാരും നടത്തിയതാണ് 21 പേരുടെ കൊലപാതകം. ഇനിയെങ്കിലും കൊലക്കത്തി താഴെവെക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറാകണം. സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്‍ത്ത് കേരളം ഒരു ക്രമസമാധാന തകര്‍ച്ച എന്ന പ്രചരണത്തിന് ആക്കംകൂട്ടാനാണ് ഇടുക്കിയിലെ സംഭവം ഇത്തരത്തില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സി.പി.എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പ്രതിഷേധപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

