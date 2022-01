തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം അതിരൂക്ഷമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണ് സമ്മേളനം നടന്നതെന്നും പൊതുസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തിയത്. സമ്മേളനങ്ങള്‍ വൈകിയാല്‍ അത് പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഹാളുകളില്‍ 300 പേരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാരണത്താലാണ് സമ്മേളനം നടത്തിയതെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനം നടത്തിയതും ഒപ്പം സമ്മേളന പ്രതിനിധിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതും വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. കാട്ടാക്കട എംഎല്‍എ ഐ.ബി സതീഷിനാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. മറ്റൊരു പ്രതിനിധിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേ കോടിയേരി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂനപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയില്‍ ഇല്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്‍മാറിയ പല പദ്ധതികളും ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കാനായെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അന്ന് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലോകശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: kodiyeri balakridhnan on why cpm district conference was conducted amid covid spike