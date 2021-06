തൃശ്ശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കേസില്‍ ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴിയെടുക്കും. പണം വന്നത് പല നേതാക്കള്‍ക്കും അറിവുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

പണം വന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷററുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം.

അതേസമയം, കവര്‍ച്ചയില്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് പങ്കുള്ളതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, പണം വന്നത് സംബന്ധിച്ചും വിതരണം സംബന്ധിച്ചും നേതാക്കള്‍ക്ക് കൃത്യമായി വിവരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷറര്‍ കര്‍ത്ത സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പഴിചാരിയത്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍. ഇതിനിടെ ബി.ജെ.പിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചില സ്ഥാനാര്‍ഥികളേയും ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

