കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഭാഗമായുള്ള വാട്ടര്‍ മെട്രോ 2019 ഡിസംബറില്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കെഎംആര്‍എല്‍ എംഡി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐഎഎസ്. ശനിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമായെന്നും ഫെബ്രുവരിയോടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

19 ബോട്ട് ജെട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആദ്യഘട്ടമാകും അടുത്ത ഡിസംബറില്‍ ആരംഭിക്കുക. 38 ജെട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 76 കിലോമീറ്ററില്‍ പരന്നുകിടക്കുന്ന പദ്ധതിയായാണ് 2020 അവസാനത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ജലമെട്രോ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെയും ജര്‍മന്‍ ബാങ്കായ കെ.എഫ്.ഡബ്ല്യുവിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് വാട്ടര്‍ മെട്രോ. കെ.എഫ്.ഡബ്ല്യു. 576 കോടി രൂപ വായ്പയായി നല്‍കും. 102 കോടിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിഹിതം. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 72 കോടി ഉള്‍പ്പെടെ 750 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിച്ചെലവ്. ഇതിനു പുറമേ വാട്ടര്‍ മെട്രോ സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മപുരം പാലം ഉയരം കൂട്ടി പുന:ര്‍നിര്‍മിക്കുന്നതിന് 30 കോടി രൂപയും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടര്‍ മെട്രോ

ചെലവ് 750 കോടി ബോട്ടുകള്‍ 78 ദൈര്‍ഘ്യം 76 കിമീ ജെട്ടികള്‍ 38 റൂട്ടുകള്‍ 16

വൈദ്യുതിയില്‍ തുടങ്ങും, സോളാറിലേക്ക് മാറും

വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ണമായും വൈദ്യുതിയിലായിരിക്കും. ബോട്ടുകളും ടെര്‍മിനലുകളുമൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാകും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. വൈദ്യുതിയിലാണ് ബോട്ടുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെങ്കിലും, ഘട്ടംഘട്ടമായി അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സോളാറിലേക്ക് മാറ്റും. പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ച് മൂന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് പൂര്‍ണമായും സൗരോര്‍ജത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനമാക്കി വാട്ടര്‍ മെട്രോയെ മാറ്റാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ബോട്ടുകളില്‍ എസിയും വൈഫൈയും

100 പേര്‍ക്കിരിക്കാവുന്ന 23 ബോട്ടുകളുമായാകും ജലമെട്രോ ആരംഭിക്കുക. 50 സീറ്റുകളുള്ള 55 ബോട്ടുകളും പിന്നീട് എത്തിക്കും. എയര്‍ കണ്ടീഷന്‍ഡ് ആയിരിക്കും ബോട്ടുകളെല്ലാം. വൈഫൈ സൗകര്യവുമുണ്ടാകും. മണിക്കൂറില്‍ 10 നോട്ടിക്കല്‍ മൈലാണ് വേഗത. 100 സീറ്റുള്ള ബോട്ടിന് 4.5 കോടി രൂപയും 50 സീറ്റുള്ളതിന് 2.6 കോടി രൂപയുമാണ് നിര്‍മാണച്ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി തേവരയിലും കാക്കനാട് കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കിലും യാര്‍ഡുകളും നിര്‍മിക്കും.

വാട്ടര്‍ മെട്രോയ്ക്ക് പ്രത്യേക കമ്പനി

കെഎംആര്‍എല്ലിന് കീഴില്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന സബ്‌സിഡിയറി കമ്പനിയ്ക്കാകും വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല. വാട്ടര്‍ മെട്രോ നടത്തിപ്പിന് പ്രത്യേകമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യമുള്ളതിനാലാണ് അനുബന്ധ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കെഎംആര്‍എല്‍ എംഡി അറിയിച്ചു. ബോട്ടുകളുടെയും ജെട്ടികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിപ്പും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും ഈ കമ്പനിയ്ക്കായിരിക്കും.

കൊച്ചിയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 16 റൂട്ടുകള്‍

ആകെ 16 റൂട്ടുകളിലാണ് വാട്ടര്‍ മെട്രോ സര്‍വീസ് നടത്തുക. വേമ്പനാട് കായല്‍, കൈതപ്പുഴ കായല്‍, കടമ്പ്രയാര്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാട്ടര്‍മെട്രോ കൊച്ചിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളെയും പ്രധാന നഗരഭാഗങ്ങളെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കും. മറ്റു ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ വഴി ആവശ്യമായതിലും കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായി വരൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. വാട്ടര്‍ മെട്രോ ജെട്ടികളിലേയ്ക്ക് ഓട്ടോ, ടാക്‌സി, ബസ് ഫീഡര്‍ സര്‍വീസുകളുമുണ്ടാകും.

'ഒരുലക്ഷം ദ്വീപുനിവാസികള്‍ക്ക് അത്താണിയാകും' -കെഎംആര്‍എല്‍ എംഡി കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ വെറുമൊരു ജലഗതാഗത മാര്‍ഗം മാത്രമല്ലെന്നും ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ദ്വീപുനിവാസികള്‍ക്ക് അത്താണിയാകുന്ന പദ്ധതി കൂടിയാണെന്നും കെഎംആര്‍എല്‍ എംഡി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്. വാട്ടര്‍ മെട്രോയ്ക്കായി ദൂര പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും നിര്‍മിക്കുന്ന ടെര്‍മിനലുകളില്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കച്ചവടം നടത്താനായി കിയോസ്‌കുകളും ഷോപ്പുകളുമുണ്ടാകും. അത്തരത്തില്‍ അവരുടെ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി പദ്ധതിയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. ദ്വീപുകളിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികള്‍ മാറ്റി ജെട്ടികളിലേക്കും ടെര്‍മിനലുകളിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള റോഡുകളും വിപുലീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്മാര്‍ട്ട്‌സിറ്റി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാട്ടര്‍ മെട്രോ കൊച്ചിയ്ക്ക് വാണിജ്യപരമായും ഉണര്‍വ്വ് നല്‍കും. മട്ടാഞ്ചേരിയും ഫോര്‍ട്ട്‌കൊച്ചിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതിനാല്‍ ടൂറസത്തിനും ഗുണകരമാകും. മെട്രോ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വഴി 'സീ കൊച്ചി ഇന്‍ എ ഡേ' തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നുണ്ട് -മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Kochi Water metro dream will to be ready four launch, start 2019 December