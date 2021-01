കൊച്ചി: വൈറ്റില മേൽപാലം തുറന്ന് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിവിട്ടത് തങ്ങളല്ലെന്നും പോലീസ് വേട്ടയാടുകയാണെന്നും വി ഫോർ കൊച്ചി. 31ന് പാലം തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പദയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് അകത്തുകടന്നെന്ന ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്കാർക്കും ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ 21ാം ഡിവിഷനിൽ വി ഫോർ കൊച്ചി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച വിജേഷ് പറഞ്ഞു.

'അർധരാത്രിയിൽ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ നേടിയ 22,000 വോട്ടുകൾ പാർട്ടികൾക്ക് പേടിസ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടികളിലൂടെ ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്', വിജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയായ വൈറ്റില മേൽപാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടത്. മറുഭാഗം പോലീസ് അടച്ചതോടെ വാഹനങ്ങൾ പാലത്തിൽ കുടുങ്ങുകയും ഏറെ നേരം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വി ഫോർ കൊച്ചി ക്യാമ്പയിൻ കൺട്രോളർ നിപുൺ ചെറിയാൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചെത്തിയ വി ഫോർ കൊച്ചി പ്രവർത്തകരാണ് ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് പാലം തുറന്നതെന്നും ഇവരുടെ വാഹനമാണ് ആദ്യം പാലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നുമാണ് പോലീസിനെറ വാദം. ആദ്യം പാലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പത്തു വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തവരായിരുന്നെന്നും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പാലത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അവ ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഇന്നലെ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 16,000 രൂപ വിലവരുന്ന 11 ബാരിക്കേഡുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ സംഭവസ്ഥലത്ത് പോവുകയോ ബാരിക്കേഡുകൾ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വി ഫോർ കൊച്ചി നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനോ പാലത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിച്ചത് വി ഫോർ കൊച്ചി പ്രവർത്തകരുടെ വാഹനങ്ങളാണെന്ന കാര്യം തെളിയിക്കാനോ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ പോലും സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ അർധരാത്രിയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ കയറി പിടികൂടുന്ന പോലീസ് ഭീകാരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.

