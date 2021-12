കൊച്ചി: മെട്രോ ട്രാക്കിന് 500 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യാം. പുതിയ ഓഫര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡ്. ഗതാഗത കുരുക്കില്‍പ്പെട്ട് വലയാതെ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനും മെട്രോയിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുമാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതി.

ആലുവ മുതല്‍ പേട്ട വരെ ഈ ഓഫര്‍ ലഭ്യമാകും. നിരക്കില്‍ എത്ര രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതും ഈ ഓഫറുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഐഡി കാര്‍ഡ് നല്‍കുമോ എന്നതും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുകയാണെന്നും ആളുകളുടെ പ്രതികരണമനുസരിച്ചാകും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും കൊച്ചി മെട്രോ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടിക്കറ്റിനായി 500 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികള്‍ യാത്ര ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പേര്, വയസ്സ്, ഇവര്‍ യാത്ര തുടങ്ങുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനുകള്‍ എന്നീ വിവരങ്ങള്‍, യാത്രക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഐഡിയുടെ കോപ്പി എന്നിവ ഈ മാസം 31ന് മുന്‍പായി binish.l@kmrl.co.in എന്ന മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 91889 57544 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

